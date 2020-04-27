“خيبة أمل كبيرة”.. العرادي يصف موقف الولايات المتحدة بشأن إعلان حفتر قبول التفويض الشعبي بـ”الهزيل”

أخبار ليبيا24

وصف القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، عبد الرزاق العرادي، بيان الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إعلان القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، قبول القيادة العامة لتفويض الشعب الليبي لها لإسقاط الاتفاق السياسي وقيادة المرحلة، بأنه “موقف هزيل”.

ويبدو أن وصف العرادي لبيان السفارة الأمريكية بـ “موقف هزيل” يعكس مدى خيبة جماعة الإخوان المسلمين في تمسك واشنطن بالقائد العام للجيش الوطني، المشير حفتر، وإشراكه في أي جهود لحل الأزمة في ليبيا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشرته سفارتها في ليبيا، ترحيبها بـ “أي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد”.

أتى ذلك بعد إعلان حفتر مساء يوم الإثنين، قبول القيادة العامة للجيش، لتفويض الشعب الليبي لها لإسقاط اتفاق الصخيرات وإدارة شؤون البلاد.

وقال البيان، ” ترحّب السفارة بأي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.”

وأعربت السفارة الأمريكية، عن أسفها لاقتراح القائد العام للجيش الوطني، المشير حفتر، أنّ التغييرات في الهيكل السياسي الليبي يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، على حد قولها، إلا أنها في المقابل تمسكت بوجود حفتر لإحراز تقدم وحل الأزمة في ليبيا.

ولاقى إعلان حفتر قبول التفويض الشعبي، ترحيبًا كبيرًا من قبل الشعب الليبي، الذي خرج في مسيرات شعبية حاشدة للترحيب بقبول تفويضه لقيادة الجيش الوطني. بهذا الإعلان في المدن الليبية.

وشهدت عدة مدن ليبية، مسيرات شعبية حاشدة ومتواصلة منذ عدة أيام لتفويض القيادة العامة للجيش الوطني، بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، الذي قاد البلاد إلى منزلقات خطيرة وسقط إلى هاوية العمالة والخيانة بدعوة المستعمر التركي لاحتلال البلاد.

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