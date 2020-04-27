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ردًا على كلمة المشير.. «باشاغا»: نضالنا مستمر نحو اقامة دولة مدنية 

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا، على كلمة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، التي أعلن خلالها استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، قائلًا: 

إن “اليوم زالت وسقطت كل الأقنعة الزائفة التي يرددها ثلة من العسكر الذين لا يمتلكون إلا عقلية انقلابية متخلفة لا تؤمن بالديمقراطية ولا يمكن أن تساهم إطلاقاً في بناء دولة مدنية متحضرة”، بحسب ادعائه.

وأضاف باشاغا، في تغريدة له عبر حسابه على  تويتر، “واليوم هو يوم الحقيقة الناصعة أننا على حق في حربنا ضد أرباب الإستبداد والدكتاتورية نضالنا مستمر والنصر حليفنا بإذن الله نحو إقامة دولة مدنية ديمقراطية رغم أنف أسرى الهزيمة”، على حد زعمه.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا  أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، اليوم الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

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الجيش باشاغا حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

    • ياباشاعه انت والسراق اموال الليبين
      اقنعتكم وقعت منذ احضرتم من عينكم في الصخيرات ويقول ان ليبيا ميراث اجدادي
      يقصد البترول ميراث اجدادي
      يا خونة كفاية فقرتوا وجوعتوا الشعب الليبي
      وأتيتم بالارهابين اهلكم أردوغان اللص العثماني وصيع الدواعش
      خنجرا في ظهر الشعب
      الليبي
      وجلستم جاثمين سنين تعذبوهم وترسلوا الجزية يوميا يالصوص لتركيا اردوغان اللص العفن صاحب البترول ميراث اجداده في ليبيا كما يدعي دائما
      صحيح اللي اختشوا ماتوا
      تقول دولة مدنية
      ولسه بتقول مجلس رئاسي
      قول انت والسراق
      دولة عصابة حرااامية اردوغان وشركاه
      ياحرامية ده رفض يعطكوا نصيبكم من بنكه في تركيا فربب
      اقنعتكم واقعة منذ ان تمت مؤامرة الصخيرات
      ياعصابة اردوعان
      ان شاء الله ستنضف ليبيا من وساختكم والغزاة العثمانيين الذين جلبتوهدم ياخونه
      -ألا إن نصر الله قريب-
      صدق الله العظيم

      انتم شرا مكانا بالارض

      رد

  • اقامة صلاة الغائب علي روحك يا تافه كل تاريخ مليشيات مصراته من زمن رمضان السويحلي الي يومنا هذا فستكون آخر هزيمه لمليشيات مصراته سنه 2020 يعني بعد مئه عام من هزيمة مليشيات السويحلي في بني واعلانه الاستسلام المخزي المهين المذل فلو مات بعز كان افضل له من الاستجداء العفو من ورفله

    رد

  • ياباشاعه انت والسراق اموال الليبين
    اقنعتكم وقعت منذ احضرتم من عينكم في الصخيرات ويقول ان ليبيا ميراث اجدادي
    يقصد البترول ميراث اجدادي
    يا خونة كفاية فقرتوا وجوعتوا الشعب الليبي
    وأتيتم بالارهابين اهلكم أردوغان اللص العثماني وصيع الدواعش
    خنجرا في ظهر الشعب
    الليبي
    وجلستم جاثمين سنين تعذبوهم وترسلوا الجزية يوميا يالصوص لتركيا اردوغان اللص العفن صاحب البترول ميراث اجداده في ليبيا كما يدعي دائما
    صحيح اللي اختشوا ماتوا
    تقول دولة مدنية
    ولسه بتقول مجلس رئاسي أسقطه الشعب الليبي صاحب الشرعية
    وهل سيظل مجلس الحرامية مدي الحياه؟
    قول انت والسراق
    دولة عصابة حرااامية اردوغان وشركاه
    ياحرامية ده رفض يعطيكوا نصيبكم من بنكه في تركيا قريب
    اقنعتكم واقعة منذ ان تمت مؤامرة الصخيرات بالمغرب التي ادارها بالرشوة من وراء الستار اردوغان
    ياعصابة اردوعان
    ان شاء الله ستنضف ليبيا من وساختكم والغزاة العثمانيين الذين جلبتوهم ياخونه
    -ألا إن نصر الله قريب-
    صدق الله العظيم

    انتم شرا مكانا بالارض

    رد

  • اخر من يتكلم عن الدولة المدنية انت أيها الخسيس فأغلب مصائب ليبيا من وراءك أيها الخائن العميل . من قال بالانتخابات لن نحصل على شيء وعلينا باخد ما نريد بالقوة ما دام السلاح لدينا . الذاكرة والتاريخ لا يرحم .

    رد