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«صوان»: انقلاب «حفتر» إعلان واضح للهزيمة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد صوان رئيس ما يعرف بـ”حزب العدالة والبناء”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر- في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر- إعلان واضح للهزيمة.

وأضاف “صوان” في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” أن المحاولة الانقلابية لـ”حفتر”، تم الإعلان عنها لعدم وجود منافس له بالمنطقة الشرقية حتى من بقايا مجلس النواب، على حد زعمه.

وادعى رئيس ما يعرف بـ”حزب العدالة والبناء”، أن “حفتر” يريد أن يتخلص من البرلمان ويقول إن المنطقة تحت سيطرته.

ووجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، كلمة للشعب الليبي، أمس الإثنين، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.

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الإعلان الدستوري المشير خليفة حفتر انقلاب كلمة لإرهاب ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ليبيا يحكمها حتي عسكري عادي وليس مشير افضل الف مره من ان يحكمها حزب أخواني نجس عميله للانجليز جل اعضاءه من ذوي السوابق يعني بالمختصر هم خرده بشريه غير جديره بالاحترام وعار علي الليبيين ان يحكموهم أخوان فساق سراق عقيدتهم مبنيه علي النفاق والارتزاق لانهم بعدين روح الاسلام وخائنون للوطن كانت الناس تنخدع في كل من هو متستر بالدين أما اليوم فلا فالكل بات يعلم حقيقة الاخوان بانهم قوم سفله اوسخ من الوساخه

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