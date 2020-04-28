“الوفاق” تقصف ترهونة بصواريخ جراد

تعرضت مدينة ترهونة مساء الإثنين، إلى قصف بصواريخ جراد قامت بإطلاقها القوات التابعة لحكومة الوفاق بالتزامن مع موعد أذان صلاة المغرب.

وأفاد مصدر من داخل مدينة ترهونة لـ”NEWS 218″، بأن الصواريخ سقطت في الجانب الشرقي من المدينة، وقد أطلقتها قوات متمركزة داخل مدينة مسلاتة الحدودية مع ترهونة لكنها لم تحدث أي أضرار بشرية.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد شنت هجوماً باتجاه الحدود الإدارية لمدينة ترهونة قبل أيام لكنها سرعان ما تراجعت إلى أماكنها السابقة بعد فشل هجومها واستماتة القوات المدافعة عن ترهونة.

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