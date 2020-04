أعلن المركز الوطني

لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا

بلغ 61 حالة.

وأضاف المركز في

بيان له أن الإصابات النشطة حتى الآن 41 حالة بينما تماثل للشفاء 18 حالة وتوفيت

حالتان فقط حتى الآن.

