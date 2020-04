قال وزير الداخلية

المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، إن الأقنعة

الانقلابية الزائفة التي لا يمكنها الإسهام في بناء دولة مدنية قد سقطت، وذلك في

تعليقه على إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتوليه المسؤولية في البلاد

