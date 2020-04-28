المسماري: الطيران التركي المسير يرتكب مجزرة جديدة بحق 5 مواطنين عزل

اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قوات الوفاق المدعومة بالطيران التركي بارتكاب مجرزة بحق 5 مواطنين ليبيين ومرافقيهم من العمالة الوافدة.

وقال المسماري في منشور على الفيسبوك فجر الثلاثاء “في جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب أردوغان ضد الشعب الليبي والعرب ، أقدم الطيران التركي المسير مساء اليوم على مجزرة أسفرت عن إستشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ماتسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية .

وأضاف” لقد عجز طيران هذا المعتوه عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الاماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي إستهدف مساء اليوم ” منحلًا للعسل ” بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة” .

وقال المسماري “ان هذا المعتوه أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه انه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعلا أجداده العثمانيين المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات” .

وختم المنشور بالقول “خالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء والقصاص قادم لا محال” .