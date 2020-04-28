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أنباء عن اتفاق قريب بين عقيلة صالح والمجلس الرئاسي يقضي بإقصاء حفتر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت تقارير صحفية أمس الاثنين نقلا عن مصادر ليبية وأخرى دبلوماسية غربية بقرب التوصل إلى اتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج  للعودة إلى الحل السياسي للأزمة الليبية بعد فشل الحل العسكري للأزمة.

ونقلت صحيفة العرب اليوم عن المصادر قولها إن اجتماعات مكثفة بدأت في شهر
ديسمبر الماضي وعقدت في طرابلس وعدد من دول الجوار وحظيت بدعم عواصم عالمية في
مقدمتها موسكو  بهدف التفاهم بين مبعوثين
يمثلون السراج وعقيلة صالح وتمخضت عن اتفاق يعتبر بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة
الليبية.

وبينت أن طرح صالح لمبادرته لحل الأزمة الليبية التي ترتكز على الحل
السياسي وتستبعد العمل العسكري وتنتهي بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
كانت  البداية لتحول مهم في مسار الأزمة
الليبية بعد أن باتت كل فرص نجاحها مهيئة على الصعيدين الدولي والداخلي خاصة وأن المعلومات
الأولية تشير إلى أن الاتصالات التي تجري بين الوفاق ومجلس النواب تسير بخطى ثابتة
وأن عقيلة صالح المرشح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد باعتباره القائد الأعلى
للجيش في المرحلة المقبلة  يخطط لإعفاء
حفتر من منصبه كقائد للجيش وتعيين عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان خليفة له وهو
ما من شأنه أن يطمئن الجيش بأن نصيبه في العملية السياسية مضمونا.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تفيد بأن القاعدة الشعبية لحفتر تراجعت بشدة
وباتت شيئا من الماضي بعد خيبة الأمل التي عمت قواعد الجيش التي بدأت تتآكل خاصة
مع استياء القبائل الليبية من الوضع الصعب الذي تعيشه مناطقهم بسبب فشل حفتر
في  إدارة الأزمة الليبية وفشله كذلك في
إدارة الموارد التي تزخر بها ليبيا وفي مقدمتها النفط فضلا عن الاستياء من بعض
الأفعال التي قام بها الجيش  بقطع المياه
عن طرابلس وقصف مخازن الأدوية في طرابلس الأمر الذي استفز الكثيرين خاصة أعضاء في
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .

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تعليقات

  • يبدوا البغل العام الجيش رجمة يدخل التاريخ العسكري والسياسي اوسع الابوابه افشل العسكري والسياسي عرفهم التاريخ بي انقلابه على عقيلة صالح البرلمان طبرق مؤسسة معترف بيها دوليا نص عليها الاتفاق السياسي الصخيرات تحكم ثمتل ليبيا الى جانب المجلس الرءاسي المجلس الدولة يكون حفتر مؤسسة كانت بين يديه تدعمه بدابة تمرده العسكري سلمها خصومه عقيلة صالح كثير من النواب طبرق خاصة منافقون الانتهازيين يخشون على مناصبهم من الانقلاب حفتر يتنقلون نحو طرابلس ينظمون النواب المقاطعون يشكلون الاغلبية ويحققون النصاب القانوني تمرير الجلسات القوانيين يتم الاعتراف ىبيهم دوليا من البعثة الاممية الرعية الاتفاق يبقى حفتر معزول لوحده في الشرق الى حين الانقلاب عليه هو ايضامن قباءل الشرق قادته العسكريين يهربون من سفينته الغارقة لا امل لها بعدما تتقوى حكومة الشرعية لا احد يترك الشرعية يبقى مع الشخص يصبح متمرد عسكريا لا الشرعية دولية له خاصة اذا الامارات اوقفت دعم المالي لم يستطيع رواتب ميلشياته لا يستطيع النفط والغاز بموافقة مؤسسة النفط في طرابلس حفتر انتهى حفر قبره السياسي بنفسه

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    • احلم انت وإياه.
      لم يكن تنصيب الصخيرات علينا شرعيا وبارادة الشعب بل جاووا ونحن لا نعلم من أين اتوا وحتى لو كان كلامك صحيح فإن مدة ولايتهم قد انتهت وهم لم يفعلوا شيء .
      والله فوضه الشعب الجيش وسترى عن قريب الانتصار الكبير وانا وانت هنا واشكرك بهذا الكلام.

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  • اللي متليع من الشربة ينفخ عالزبادي!!
    هل عقيلة صالح يشكل أي اهتمام من القادة المليشيات وحكومة السراج؟؟ أو يهابونه؟
    الجواب : لا وألف لا
    هل كان عقيلة صالح بل مجلس النواب برمته في يوم من الأيام عند السراج والقادة المليشيات عندهم معتبر وله حق منح شرعية؟
    الجواب : لا وألف لا
    هل مبادرة عقيلة صالح فيها أي تقارب ما بين ما يدعوا له السراج والمليشيات وما يدعو له البرلمان؟
    الجواب (لمن يفهم فقط) لا وألف لا
    هل وضعت التفاصيل الدقيقة لمجريات التفويض الذي قبلته القيادة اتجاه البرلمان من كونه يلغى أو يبقى كسلطة تشريعية؟
    الجواب: لا وألف (لا)
    إذا ::: إلى متى نسمع ونقرأ تحليلات سياسية لا أقول بعيدة ! بل بليدة!! لأنها تحليلات متكلفة تصب في صالح أشخاص تعنتا حتى لو لم تكن المعطيات تحتملها!! ناهيك عن الأخبار الكاذبة والتلفيقات والتلبيسات

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