أنباء عن اتفاق قريب بين عقيلة صالح والمجلس الرئاسي يقضي بإقصاء حفتر

أفادت تقارير صحفية أمس الاثنين نقلا عن مصادر ليبية وأخرى دبلوماسية غربية بقرب التوصل إلى اتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج للعودة إلى الحل السياسي للأزمة الليبية بعد فشل الحل العسكري للأزمة.

ونقلت صحيفة العرب اليوم عن المصادر قولها إن اجتماعات مكثفة بدأت في شهر

ديسمبر الماضي وعقدت في طرابلس وعدد من دول الجوار وحظيت بدعم عواصم عالمية في

مقدمتها موسكو بهدف التفاهم بين مبعوثين

يمثلون السراج وعقيلة صالح وتمخضت عن اتفاق يعتبر بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة

الليبية.

وبينت أن طرح صالح لمبادرته لحل الأزمة الليبية التي ترتكز على الحل

السياسي وتستبعد العمل العسكري وتنتهي بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

كانت البداية لتحول مهم في مسار الأزمة

الليبية بعد أن باتت كل فرص نجاحها مهيئة على الصعيدين الدولي والداخلي خاصة وأن المعلومات

الأولية تشير إلى أن الاتصالات التي تجري بين الوفاق ومجلس النواب تسير بخطى ثابتة

وأن عقيلة صالح المرشح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد باعتباره القائد الأعلى

للجيش في المرحلة المقبلة يخطط لإعفاء

حفتر من منصبه كقائد للجيش وتعيين عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان خليفة له وهو

ما من شأنه أن يطمئن الجيش بأن نصيبه في العملية السياسية مضمونا.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تفيد بأن القاعدة الشعبية لحفتر تراجعت بشدة

وباتت شيئا من الماضي بعد خيبة الأمل التي عمت قواعد الجيش التي بدأت تتآكل خاصة

مع استياء القبائل الليبية من الوضع الصعب الذي تعيشه مناطقهم بسبب فشل حفتر

في إدارة الأزمة الليبية وفشله كذلك في

إدارة الموارد التي تزخر بها ليبيا وفي مقدمتها النفط فضلا عن الاستياء من بعض

الأفعال التي قام بها الجيش بقطع المياه

عن طرابلس وقصف مخازن الأدوية في طرابلس الأمر الذي استفز الكثيرين خاصة أعضاء في

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .

