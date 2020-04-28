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مقتل 5 مواطنين في منطقة نسمة.. المسماري: كانوا في سيارات مدنية.. وقنونو يؤكد أنها شاحنات نقل معدات لوجستية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، عن مقتل 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة، في استهداف من «الطيران التركي».

ولفت المسماري، في بيان اليوم، إلى أن الطيران قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم، «منحلًا للعسل» بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

من جانبه قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو نفّذ ضربتين قتاليتين قبل قليل استهدفتا شاحنتي نقل معدات لوجستية وذخائر في منطقة نسمة، كانت في طريقها لإمداد قوات القيادة العامة جنوب العاصمة طرابلس.

وتابع أن الضربات الجوية لإمدادات الشحن استنادا إلى إعلان غرفة عمليات بركان الغضب العسكرية، أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق «عمليات عسكرية للجيش الليبي» يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كنت أنا وكان غيري من الليبيين من المؤيدين عارفين ما الذي سيحصل بعدما تعهدت تركيا بتسليح الارهابيين في مصراته وطرابلس وكنا نأمل ان يستهدف الجيش مهابط كل من معيتيقه بطرابلس والكليه الجويه بمصراته منعا للاستفاده منها في المجهود الحربي وكل ما شرعوا في اصلاح أي مهبط يعاود الجيش ويقصفه عملاً علي تعطيل المطارين عن الخدمه كي يستقبلان الدعم التركي ولكن لاسباب يجهلها المواطن المدني العادي الجيش لم يعتمد هذا الاسلوب بالعكس من التعامل مع وصول الدعم التركي لارهابيين بل الانكي من ذلك انه سعي الي الهدنه وهو المنتصر والمليشيات مهزمه وقاب قوسين او ادني من الاستسلام له وكان يشاهد ويري منظومات الدفاع الجوي بدأت تصل تباعا وسيشرع قريبا في تركيبها ولسان حالنا كان يقول يا ريت جيشنا يقضي عليها في المهد بقصف مكثف من وهي أجزاء مفككه مشحونه في صناديق قبل ان تجهز وتصبح خطر علي طائران الجيش ولكن لم يحدث شى مما تمنيناه والنتيجه اصبحت طائرات الجيش غير قادره علي التحليق فوق العاصمه بعد ما كان الذي يصول ويجول فوق كامل الغرب الليبي ليش التهاون في تقدير خطورة عدم قصف شحنات السلاح من وهو مفكك في صناديق قبل تركيبه

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