«العرفي» يكشف الخطوات السياسية المقبلة للقيادة العامة للقوات المسلحة

كشف محمد جبريل العرفي، أحد قيادات النظام الليبي السابق، عن تصوره لما سماه بـ «التسلسل المنطقي»، لما سوف يتخذه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،والمكون من 3 خطوات.

أضاف «العرفي»، في تدوينة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدتها «الساعة 24»، أن التسلسل الثلاثي هو؛ «1.تشكيل مجلس قيادة»، و«2. إصدار إعلان دستوري يحدد الجدول الزمني للانتقال إلى المرحلة الدائمة»، و«3.تشكيل حكومة تقتصر مهمتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتهيئة البيئة للانتقال الى المرحلة الدائمة».

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، اليوم الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.