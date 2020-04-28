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«المسماري»: مقتل 5 أشخاص في قصف لطائرة تركية عمل إجرامي تبنته ودعمته «الوفاق»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل 5 أشخاص في ضربة جوية بطائرة تركية مسيرة استهدفت شاحنة صغيرة «كانتر» وسيارة نقل «تيوتا» تنقل الشاحنة الصغيرة كانت تحمل صناديق نحل «مناحل عسل»، وهي مملوكة لتجار محليين في منطقة نسمة جنوب شرق مزدة.

وقال اللواء أحمد المسماري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن المعتوه السفاح رجب أردوغان ارتكب جريمة جديدة ضد الشعب الليبي والعرب، وأقدم الطيران التركي المسير مساء اليوم على مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية .

وأشار إلى أن طيران المعتوه عجز عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم ” منحلًا للعسل ” بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وأكد أن أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه انه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعلا أجداده العثمانيين المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات .

كما قدم المسماري، العزاء لأسر الشهداء، قائلا:” خالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء والقصاص قادم لا محال”.

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5 أشخاص أردوغان اللواء أحمد المسماري شاحنة قصف مقتل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كنت أنا وكان غيري من الليبيين من المؤيدين عارفين ما الذي سيحصل بعدما تعهدت تركيا بتسليح الارهابيين في مصراته وطرابلس وكنا نأمل ان يستهدف الجيش مهابط كل من معيتيقه بطرابلس والكليه الجويه بمصراته منعا للاستفاده منها في المجهود الحربي وكل ما شرعوا في اصلاح أي مهبط يعاود الجيش ويقصفه عملاً علي تعطيل المطارين عن الخدمه كي يستقبلان الدعم التركي ولكن لاسباب يجهلها المواطن المدني العادي الجيش لم يعتمد هذا الاسلوب بالعكس من التعامل مع وصول الدعم التركي لارهابيين بل الانكي من ذلك انه سعي الي الهدنه وهو المنتصر والمليشيات مهزمه وقاب قوسين او ادني من الاستسلام له وكان يشاهد ويري منظومات الدفاع الجوي بدأت تصل تباعا وسيشرع قريبا في تركيبها ولسان حالنا كان يقول يا ريت جيشنا يقضي عليها في المهد بقصف مكثف من وهي أجزاء مفككه مشحونه في صناديق قبل ان تجهز وتصبح خطر علي طائران الجيش ولكن لم يحدث شى مما تمنيناه والنتيجه اصبحت طائرات الجيش غير قادره علي التحليق فوق العاصمه بعد ما كان الذي يصول ويجول فوق كامل الغرب الليبي ليش التهاون في تقدير خطورة عدم قصف شحنات السلاح من وهو مفكك في صناديق قبل تركيبه

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