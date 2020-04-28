«المسماري»: مقتل 5 أشخاص في قصف لطائرة تركية عمل إجرامي تبنته ودعمته «الوفاق»

أدان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل 5 أشخاص في ضربة جوية بطائرة تركية مسيرة استهدفت شاحنة صغيرة «كانتر» وسيارة نقل «تيوتا» تنقل الشاحنة الصغيرة كانت تحمل صناديق نحل «مناحل عسل»، وهي مملوكة لتجار محليين في منطقة نسمة جنوب شرق مزدة.

وقال اللواء أحمد المسماري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن المعتوه السفاح رجب أردوغان ارتكب جريمة جديدة ضد الشعب الليبي والعرب، وأقدم الطيران التركي المسير مساء اليوم على مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية .

وأشار إلى أن طيران المعتوه عجز عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم ” منحلًا للعسل ” بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وأكد أن أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه انه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعلا أجداده العثمانيين المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات .

كما قدم المسماري، العزاء لأسر الشهداء، قائلا:” خالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء والقصاص قادم لا محال”.