سفير ليبي سابق: إعلان المشير إسقاط «الصخيرات» وإدارة البلاد بداية لتصحيح الأوضاع 

اعتبر السفير الليبي السابق الدكتور رمضان البحباح، إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، إسقاط اتفاق الصخيرات، وكل الترتيبات السياسية السابقة في ليبيا من حكومة السراج ومجلس الدولة والبرلمان وموافقته على إدارة البلاد بعد تفويض الشعب له بـ «القرار الصحيح الذي يعيد الدولة الليبية إلى الليبيين بعد عقد من الزمن شهدت فوضى عارمة”.

وأكد «البحباح» في تصريحات صحفية، أن “خطاب المشير حفتر كان مقتضبًا وواضحًا ومحددًا وجاء لإنهاء معاناة الليبيين التي استمرت فترة طويلة”، متوقعًا أن “يتم تجميد العمل بالإعلان الدستوري وكل النقاط الخلافية من علم ونشيد وخلافة”.

وفسر «البحباح»، عدم ظهور المشير وخلفه علم الدولة أو غيرة، مكتفيا بأية قرآنية في الخلفية يظهر فيها قول الله تعالى (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)،على أنها مرحلة جديدة بكل تفاصيلها، من دون إشارات أو رموز أو أعلام خلافية.

وتوقع السفير الليبي، أن تشهد الأيام المقبلة مباركة من المجتمع الدولي لتلك الخطوة، إذ أن المشير حفتر لم يكن يعلن ذلك إلا بعد مشاورات دولية وترحيب واسع واستحسان لإنهاء تلك الأزمة.

وقال الدبلوماسي السابق، تعليقا على معركة طرابلس، أنه “سيكون هناك فرض سيطرة على العاصمة بشكل كبير وسيتم حسم المعركة قريبا ونصل إلى مرحلة الدولة الحقيقية”.

وختم «البحباح»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جديدة في عمر الوطن وسنغادر الماضي بكل قسوته وما فيه من انقسامات وخلافات.