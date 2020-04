المسماري: مقتل 5 مدنيين استهدفتهم طائرة مسيرة تركية بمنطقة نسمة

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الثلاثاء إن 5 أشخاص من المدنيين قتلوا بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة تركية في منطقة نسمة.

وأوضح المسماري أن القتلى كان من بينهم بعض العمالة الوافدة مشيرا إلى أنهم

كانوا يستقلون شاحنات تحمل منحلا للعسل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل التضييق على المواطنين

وتجارتهم واستهداف أماكن الغذاء والدواء بهدف تركيع الشعب الليبي دون جدوى متوعدا

بالقصاص مما وصفه بالقصف الإجرامي.

