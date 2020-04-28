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المسماري: مقتل 5 مدنيين استهدفتهم طائرة مسيرة تركية بمنطقة نسمة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الثلاثاء إن 5 أشخاص من المدنيين قتلوا بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة تركية في منطقة نسمة.

وأوضح المسماري أن القتلى كان من بينهم بعض العمالة الوافدة مشيرا إلى أنهم
كانوا يستقلون شاحنات تحمل منحلا للعسل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل التضييق على المواطنين
وتجارتهم واستهداف أماكن الغذاء والدواء بهدف تركيع الشعب الليبي دون جدوى متوعدا
بالقصاص مما وصفه بالقصف الإجرامي.

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  • منه بيده ربي يزيده الجيشى فرط كبرياءه وعزته بهدنه تعيسه اعطي الفرصه للعدو في استقبال واصبح الجيش من تصدير الضربات الي تلقيها هم اي العصابات الارهابيه منذ البدايه قالوا لا نعترف بالهدنه ولا نريدها لقد استفادوا من القرار الخاطئ للجيش بالاذعان لمطالبات القوه الدوليه والاقليميه بضرورة اعلان هدنه فاراد الجيش بالهدنه ان يستفاد فنقص ومازاد

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