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بالأسماء…ضحايا الطيران التركي المسير في نسمة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

ارتكبت طائرة تركية مسيرة اليوم الثلاثاء مذبحة أودت بحياة 4 أشخاص من المدنيين يعملون في تربية النحل بمنطقة نسمة.

وأوضحت مصادر خاصة لليبيا 24 أن الطائرة قصفت سيارة حاوية تحمل صناديق النحل في منطقة الغضوية قرب مدخل راس الطبل ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين.

وبينت أن القتلى هم كل من حافظ عمر السوداني، محمد امبية السوداني، وعصام محمد محمد الركابي، ومصطفى سعد.

وأشارت المصادر إلى نقل الجريحين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما في حالة حرجة للغاية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • يوم كان لنا بعد نظر وكنا نطالب أنا وغيري من الليبيين من المؤيدين للجيش والعارفين ما الذي سيحصل بعدما تعهدت تركيا بتسليح الارهابيين في مصراته وطرابلس وكنا نأمل ان يستهدف الجيش مهابط كل من معيتيقه بطرابلس والكليه الجويه بمصراته منعا للاستفاده منها في المجهود الحربي وكل ما شرعوا في اصلاح أي مهبط يعاود الجيش ويقصفه عملاً علي تعطيل المطارين عن الخدمه كي يستقبلان الدعم التركي ولكن لاسباب يجهلها المواطن المدني العادي الجيش لم يعتمد هذا الاسلوب بالعكس من التعامل مع وصول الدعم التركي لارهابيين بل الانكي من ذلك انه سعي الي الهدنه وهو المنتصر والمليشيات مهزمه وقاب قوسين او ادني من الاستسلام له وكان يشاهد ويري منظومات الدفاع الجوي بدأت تصل تباعا وسيشرع قريبا في تركيبها ولسان حالنا كان يقول يا ريت جيشنا يقضي عليها في المهد بقصف مكثف من وهي أجزاء مفككه مشحونه في صناديق قبل ان تجهز وتصبح خطر علي طائران الجيش ولكن لم يحدث شى مما تمنيناه والنتيجه اصبحت طائرات الجيش غير قادره علي التحليق فوق العاصمه بعد ما كان الذي يصول ويجول فوق كامل الغرب الليبي ليش التهاون في تقدير خطورة عدم قصف شحنات السلاح من وهو مفكك في صناديق قبل تركيبه

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