بالأسماء…ضحايا الطيران التركي المسير في نسمة

ارتكبت طائرة تركية مسيرة اليوم الثلاثاء مذبحة أودت بحياة 4 أشخاص من المدنيين يعملون في تربية النحل بمنطقة نسمة.
وأوضحت مصادر خاصة لليبيا 24 أن الطائرة قصفت سيارة حاوية تحمل صناديق النحل في منطقة الغضوية قرب مدخل راس الطبل ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين.
وبينت أن القتلى هم كل من حافظ عمر السوداني، محمد امبية السوداني، وعصام محمد محمد الركابي، ومصطفى سعد.
وأشارت المصادر إلى نقل الجريحين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما في حالة حرجة للغاية.
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