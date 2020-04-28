«الحرس البلدي» بطرابلس: استمرار الإغلاق الكامل لجميع الأنشطة لمدة 10 أيام

شدد فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، على استمرار الإغلاق الكامل لجميع الأنشطة والأسواق بمختلف أنواعها خلال مدة الحظر 10 أيام من تاريخ اليوم الموافق الثلاثاء.

وأوضح جهاز الحرس البلدي طرابلس، في إيجاز صحفي خاص بقرارات الحظر التي اعتمدتها حكومة الوفاق، أن محال المواد الغذائية الصغيرة والقصابين والخضروات والبقوليات والألبان والمخابز مستثناه من قرار الحظر، وتفتح أبوابها من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد الجهاز أن من يخالف ذلك سوف تتخد ضده الإجراءات القانونية اللازمة.