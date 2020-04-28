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بركان الغضب: مدينة مسلاتة تتعرض لقصف كثيف بصواريخ غراد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق اليوم الثلاثاء تعرض مدينة مسلاتة لقصف بــــ50 صاروخ من نوع غراد مشيرة إلى وقوع إصابات وأضرار بالأحياء السكنية في المدينة.

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط عدة قذائف على منطقة شيل القرقني في عين زارة جنوب طرابلس .

ووفقاً لنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، كما سُمعت اصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم بالعاصمة.

واشارت مصادر محلية إلى سقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة في العاصمة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • فرقعات فارغه لا تساوي شئ في الحروب وهي شبيها بخط ولوح لا تقدم ولا تؤخر لقد فوت الجيش علي نفسه فرصة النصر الذي كان قاب قوس او قوسين من احرازه الآن اصبح قارب عام او عامين من احرازه حاجه ترقي الضغط

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