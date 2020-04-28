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علي زيدان: الإعلان الدستوري 2011 واتفاق الصخيرات وثائق شرعية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال السياسي الليبي، ورئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، إن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 عن المجلس الوطني الانتقالي، واتفاق «الصخيرات» وثيقتان شرعيتان.

وأوضح ورئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس عن المجلس الوطني الانتقالي، واتفاق «الصخيرات» أنهما الإطاران الدستوريان القابلان للتنفيذ، والتوافق عليها واجب من أجل استعادة الدولية ومؤسساتها.

وكان علي زيدان، شدد في وقت سابق،على ضرورة وقف الاقتتال الفوري في ليبيا، معتبرا الاعتداء على الوطن خيانة واستهتار بقيمة الإنسان الليبي.

وقال رئيس وزراء ليبيا الأسبق،”:” يجب وقف الاقتتال في ليبيا فورًا”، مؤكدا أن استمرار الاقتتال اعتداء على الوطن وخيانة واستهتار بقيمة الإنسان الليبي.

وتابع:” أن ما أبداه نائب المندوب البريطاني في مجلس الأمن والأمين العام، أمس، حول الحرب الجنونية في ليبيا يجب أن تتبعة إجراءات فعلية وحازمة من قبل مجلس الأمن حيال من يصر على استمرارال.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا  أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

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اتفاق الصخيرات الإعلان الدستوري 2011 علي زيدان وثائق شرعية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الإعلان الدستوري 2011 واتفاق الصخيرات تصبح وثائق شرعية في أوقات دون أوقات!!
    أين العمل بالدستور من قبل حكومة السراج؟ هل عليا أن أذكرها ؟
    أين العمل باتفاق الصخيرات؟ المسودة موجودة اقرأ بنودها!!
    الاعلان الدستوري واتفاق الصخيرات خالفها المجلس السراجي والبرلمان المنشق وقادة المليشيات في عشرات المواد والبنود!!
    فخير لنا أن نرميها في الزبالة أو نحرقها بالنار إذا لم نعمل بها كلها!
    أفتؤمنون ببعضها وتكفرون بعضها؟
    والله نفاق في حياتي لم أراه ولم أسمع به، لا في وقت القذافي ولا وقت المملكة ولا في أي مكان أو زمان!!

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