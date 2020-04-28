علي زيدان: الإعلان الدستوري 2011 واتفاق الصخيرات وثائق شرعية

قال السياسي الليبي، ورئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، إن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 عن المجلس الوطني الانتقالي، واتفاق «الصخيرات» وثيقتان شرعيتان.

وأوضح ورئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس عن المجلس الوطني الانتقالي، واتفاق «الصخيرات» أنهما الإطاران الدستوريان القابلان للتنفيذ، والتوافق عليها واجب من أجل استعادة الدولية ومؤسساتها.

وكان علي زيدان، شدد في وقت سابق،على ضرورة وقف الاقتتال الفوري في ليبيا، معتبرا الاعتداء على الوطن خيانة واستهتار بقيمة الإنسان الليبي.

وقال رئيس وزراء ليبيا الأسبق،”:” يجب وقف الاقتتال في ليبيا فورًا”، مؤكدا أن استمرار الاقتتال اعتداء على الوطن وخيانة واستهتار بقيمة الإنسان الليبي.

وتابع:” أن ما أبداه نائب المندوب البريطاني في مجلس الأمن والأمين العام، أمس، حول الحرب الجنونية في ليبيا يجب أن تتبعة إجراءات فعلية وحازمة من قبل مجلس الأمن حيال من يصر على استمرارال.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.