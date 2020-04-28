ضربات جوية للطيران التركي المسير تقتل 5 مواطنين في نسمة

أقدم الطيران التركي المسير، على تنفيذ ضربات جوية أدت إلى مقتل 5 مواطنين مع مرافقيهم من العمالة الوافدة، في منطقة نسمة.

وقدّمت بلدية نسمة، التعازي إلى عوائل التي فقدت أبناءها نتيجة القصف، والذين كان منهم مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية، الشيخ حافظ عمر السوداني.

ونشر الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، صورا تُظهر السيارات التي تم استهدافها، والتي كانت تنقل المنحل من منطقة نسمة، بعد أن استهدفها الطيران التركي المسير.

وأعلنت حسابات على موقع الفيسبوك، في مزدة، عن مقتل 4 مواطنين وجرح اثنين، بسبب استهداف الطيران التركي للسيارات التي كانوا فيها.

وفي وقت سابق، أشارت حسابات رسمية تابعة لحكومة الوفاق، أنها استهدفت سيارات قالت إنها سيارات لنقل الوقود إلى الجيش الوطني. والتي أظهرت الصور بعدها أنها سيارات لمواطنين مدنيين.

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