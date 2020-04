أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بسماع أصوات

المدفعية الثقيلة في منطقة الرواجح بالقره بوللي

The post سماع أصوات المدفعية في منطقة الروجح بالقره بوللي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24