لجنة الإصحاح البيئي في طرابلس تقوم بتعقيم مناطق العاصمة لمكافحة كورونا

قام فريق العمل بمكتب الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس المركز، بتعقيم المناطق بالمدينة، ضمن الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

وتضمنت عمليات التعقيم، سوق الدواجن واللحوم أبوستة، وسوق اللحوم الظهرة، وسوق الحوت المحلى شارع الرشيد، إضافة إلى آلات السحب الذاتي في شارع بن عاشور، وسعاية إبديري، جامع الصقع، والصيدليات الواقعة في شارع زاوية الدهماني الرئيسي.

وفي وقت سباق، أعلنت البلدية، أن لجنة شئون النازحين بالبلدية، وبالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، قامت بتوزيع شحنة “أغذية أطفال”، تم استلامها من منظمة هيومن بلس الدولية على البلديات سوق الجمعة، حي الأندلس، أبوسليم، القره بوللي، تاجوراء، جنزور، عين زارة، إضافة إلى المراكز الصحية داخل البلديات المذكورة.

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