في إشارة إلى حفتر… بعيو: بعد كل هذا الدمار يجب تفويض العدالة بحق الفاعل

قال رئيس الهيئة العامة للصحافة السابق ورئيس تجمع ليبيا الدولة محمد بعيو،

أمس الإثنين، في تعليقه على على كلمة حفتر إنه يجب أن يكون هناك تفويضا وحيدا

لتأخذ العدالة مجراها.

وبين بعيو في بيان له إنه وبعد كل هذا الدم والموت والتهجير والخراب يصبح

التفويض الشرعي الوحيد هو تفويض العدالة لتأخذ مجراها بحق الفاعل وليس تفويضه

بارتكاب المزيد، في إشارة إلى حفتر

