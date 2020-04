الهيئة البرقاوية: حفتر يحاول القفز على السلطة بالتفويض بعد فشل المحاولة العسكرية

أكدت اللجنة التأسيسة للهيئة البرقاوية، أمس الإثنين، على رفضها لأي محاولة

غير شرعية للوصول إلى السلطة معتبرة أن حفتر يزج بأبناء برقة في حرب خاسرة ليس لها

أي مبرر.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن ما وصفتها بهرطقات حفتر وطلبه ما سماه

التفويض ليست سوى محاولات للقفز والوصول للسلطة بعد أن باءت محاولاته العسكرية

بالفشل على حد تعبيرها.

وبينت أن حفتر يقوم بما اعتبرته قفزات في الهواء تدل على خسارته وانهزامه مشيرة

إلى هناك أغلبية صامتة في برقة ترفض كل هذه الممارسات المُشينة على حد تعبيرها.

وطالبت الهيئة المجتمع

الدولي وبعثته في ليبيا بضرورة إيضاح موقفهم من ما وصفته بـالعبث ووضع النقاط على

الحروف وفي أماكنها الصحيحة دون مهادنة أو مواربة، لأن المماطلة من قبلهم تأتي على

حساب دماء الليبيين الأبرياء وآمالهم، على حد قول البيان.

