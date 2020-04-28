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بلدية أبوسليم توزع مستلزمات الوقاية الشخصية على عمّال شركة النظافة العامة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فرق الازمة والطوارئ ببلدية أبوسليم، بتوزيع مواد النظافة الشخصية وبعض المطهرات والكحول الطبية والكمامات، على عمّال وموظفي فرع شركة الخدمات بالبلدية، ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا وحماية  المواطنين والمقيمين داخل البلدية.

وفي وقت سابق، أعلنت البلدية، أن فريق الأزمة والطوارئ المكلف بمجابهة فيروس كورونا، قام بتحوير مجموعة من الجرارات وخزانات الرش الحركي، والذي كان يستخدم في رش الجراد وغيره من الآفات، لتصبح جاهزة لتعقيم الشوارع والازقة بالبلدية.

وأوضحت بلدية أبوسليم، أن الخطوة التي أقدمت عليها، تأتي بسبب غياب الدعم العاجل الذي وعدت به حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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