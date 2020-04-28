داخلية الوفاق تكشف تفاصيل عملية القبض على أحد أعضاء تنظيم أنصار الشريعة وداعش

تمكن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، من ضبط المدعو “سعيد كامل سعيد عبدالكريم” أحد أعضاء تنظيم أنصار الشريعة، ويحمل الجنسية السودانية.

وأوضحت الوزارة، أن عملية القبض، عبر عملية أمنية محكمة استمرت لعدة أسابيع من تتبع ورصد وجمع المعلومات الواردة.

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن المدعو سعيد كامل والمكنى “أبو رامي- كيمو” ومن مواليد 1986 سرت، قام بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت الوزارة، أن المعني كان ضمن الفريق الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة عام 2012-2014 بإذاعة “التوحيد” بمدينة سرت, وبايع تنظيم داعش عام 2014م وعمل إعلامياً بإذاعة “البيان” التابعة للتنظيم في سرت كخبير في المونتاج الإعلامي والتحرير الصحفي وتقديم البرامج.

وأضافت وزارة الداخلية، أن الإرهابي كان ضمن فريق القيادي المدعو “أحمد صالح الهمالي” المكنى “أبو عبدالله” والمسؤول عن خلية داعش بطرابلس، والتي نفذت العديد من العمليات الإرهابية خلال عامي 2014-2015م, والذي قتل في عملية اجتثاث تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن المدعو “سعيد كامل”، وُجد بحوزته أرشيف يحتوي على العديد من البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط التنظيم خلال فترة سيطرته على مدينة سرت، وبعد انتهاء الاستدلال مع المعني تم إحالته للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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