السني للمجتمع الدولي: هل بقى لحفتر أي شرعية من مجلس النواب؟

طالب طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة والتابع لحكومة الوفاق بتوضيح موقف المجتمع الدولي

من حفتر بعد ما قام بما وصفه الانقلاب الخامس في تاريخه.

وقال السني في تغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر” إنه من المُفيد متابعة موقف المجتمع الدولي من هذا الانقلاب الخامس في تاريخ المعتدي.

وطالب السني من المجتمع الدولي بالإجابة عن إن كان هناك لبس في كون حفتر معرق للعملية السياسية وقرارات مجلس الأمن.

كما دعا السني المجتمع الدولي لتوضيح ما بقي من شرعية لحفتر من مجلس النواب بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الغطاء الوحيد الذي كانت تتحجج به الدول الداعمة له على حد تعبيره.

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