اخبار ليبيا الان

زيدان: ما قام به حفتر لن يقبله به أحد

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، أمس الاثنين إن ما قام
به حفتر لن يقبل به أحد.

وأضاف أن إعلان حفتر مرفوض وهو اعتداء على إرادة الشعب مشيرا إلى أن
التفويض ليس آلية شرعية ولا يمكن القبول به.

وأشار زيدان إلى
أن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية هو الحل، وسيكون تأثير ما حدث على
العمليات القتالية والعدائية بأنها ربما تستمر، إلا أن الليبيون في المنطقة
الشرقية سيتجهون إلى المسار السياسي، لأن الدماء سالت بما فيه الكفاية، على حد
تعبيره.

وبين أن مبادرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إيجابية وعلى حكومة الوفاق الاهتمام بها، لأن التباعد بين الليبيين يشكل خطرا كبيرا ما يستوحب تفويت ما بدر من حفتر بحيث لا يؤثر على العملية السياسية لأننا أصبحنا مثارا للسخرية أمام الجميع، على حد قوله.

The post زيدان: ما قام به حفتر لن يقبله به أحد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا أيها السارق العميل الا زلت حيا وتتحدث وانت الذي كنت محلا للسخرية والضحك يوم ان اخرجك المجرمون بدون هدوم امام العالم كله وكنت تتصور نفسك رئيسا لحكومة ليبيا … حقا ان لم تستحي فافعل ما شئت … ارجع ما سرقته من أموالنا أيام حكم القذافي والاموال التي نهبتها اليوم بعد ان اسقطه اسيادكم الغرب والأتراك واليهود وصوروا لكم انكم قمتم بثورة وصدقتم ذلك أيها التافهون العملاء والخونة …..
    أنهم الليبيون …. قد افاقوا من كراهم وسباتهم العميق وقرروا إيقاف المهزلة وأعمال القتل والخطف والتهجير ضدهم وهم في داخل وطنهم …. قرروا أن يخرجوا لحرب لا هوادة فيها ضد من صادر حقهم في الحياة الكريمه ، ضد من افقرهم ونكل بهم ونصب عليهم العملاء والخونة والمجرمين واحظر لهم المرتزقة من كل حدب وصوب لقتلهم وسلب خيرات وثروات البلاد ….
    اللعنة عليك وعليهم جميعا

    رد

  • (لن يرضى به أحد ) . الجماهير والمشايخ والناس التي خرجت نكرة عندك . نحن نعلم أنكم جميعا طامعون في الحكم وهذا الذي جعل من دول العالم تستغلكم من أجل مصالحها أيها الحقراء . إن جهنم في انتظاركم بذنب كل نفس ازهقت ودم سال بغير حق ولا ينقص من انام الفاعلين شيء . يدعون الدين ونسوا أن الدين ينص على أن تعطى الإمارة لواحد فقط حثى لو كانوا اثنين . اللعنة هي كذبة الديموقراطية (ضحك على الشعوب ) . لو كانت هناك ديمقراطية عند الدول الغربية لطردوكم الشعوب من بلدانهم انتم وكل اللاجئين هناك . أم الواقع فإن حكوماتهم قبلت بكم لأنهم يعلمون أن سيكون منكم خونة يبيعون اوطانهم ليشتروا بها ثمنا قليلا .

    رد