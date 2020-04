زيدان: ما قام به حفتر لن يقبله به أحد

قال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، أمس الاثنين إن ما قام

به حفتر لن يقبل به أحد.

وأضاف أن إعلان حفتر مرفوض وهو اعتداء على إرادة الشعب مشيرا إلى أن

التفويض ليس آلية شرعية ولا يمكن القبول به.

وأشار زيدان إلى

أن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية هو الحل، وسيكون تأثير ما حدث على

العمليات القتالية والعدائية بأنها ربما تستمر، إلا أن الليبيون في المنطقة

الشرقية سيتجهون إلى المسار السياسي، لأن الدماء سالت بما فيه الكفاية، على حد

تعبيره.

وبين أن مبادرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إيجابية وعلى حكومة الوفاق الاهتمام بها، لأن التباعد بين الليبيين يشكل خطرا كبيرا ما يستوحب تفويت ما بدر من حفتر بحيث لا يؤثر على العملية السياسية لأننا أصبحنا مثارا للسخرية أمام الجميع، على حد قوله.

