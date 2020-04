داخلية الوفاق تعلن القبض على أحد أعضاء تنظيم أنصار الشريعة

أعلنت وزارة

الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الثلاثاء تمكنها من ضبط أحد أعضاء ما

يسمى بتنظيم أنصار الشريعة.

وبين الوزارة في

منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها ألقت القبض على المدعو “سعيد

كامل سعيد عبدالكريم” مواليد 1986 سرت, وهو سوداني الجنسية ويكنى “أبورامي

“كيمو” , وهو أحد أعضاء تنظيم أنصار الشريعة خلال سنوات سابقة وكما قام

بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن

المدعو عبد الكريم عمل إعلاميا مع خلية تنظيم داعش في طرابلس وقد ضبط معه أرشيفا يحتوي

على الكثير من البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط التنظيم خلال فترة سيطرته على

مدينة سرت.

وأشارت إلى أنه تم

إحالة المعنيى للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

