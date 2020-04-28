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داخلية الوفاق تعلن القبض على أحد أعضاء تنظيم أنصار الشريعة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وزارة
الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الثلاثاء تمكنها من ضبط أحد أعضاء ما
يسمى بتنظيم أنصار الشريعة.

وبين الوزارة في
منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها ألقت القبض على المدعو “سعيد
كامل سعيد عبدالكريم” مواليد 1986 سرت, وهو سوداني الجنسية ويكنى “أبورامي
“كيمو” , وهو أحد أعضاء تنظيم أنصار الشريعة خلال سنوات سابقة وكما قام
بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أن
المدعو عبد الكريم عمل إعلاميا مع خلية تنظيم داعش في طرابلس وقد ضبط معه أرشيفا يحتوي
على الكثير من البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط التنظيم خلال فترة سيطرته على
مدينة سرت.

وأشارت إلى أنه تم
إحالة المعنيى للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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  • This is Ramadan joke from Gez-GeeZa…..so funny—I can’t stop laughing
    Most of Tripoli, Misrata, Zawia are Terrorists beyond any belief and the addition of many thousands of top criminals & murders for hire from Syria
    And you only was able to catch one of them – let him free since he will not have any impact beside the other top criminals
    Ramadan Kareem, all devils are supposed to be chained excluding Tripoli, Misrata & Zawai
    Funny stuff!!

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