الهلال الأحمر صبراتة يوزع أكثر من 70 سلة غذائية على الأسر المحتاجة

قام الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، بتوزيع مايقارب عن 70 سلة غذائية و غير غذائية ومواد تنظيف على الأسر المحتاجة داخل المدينة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح فرع الهلال الأحمر صبراتة، المساعدات تم تجميعها من أهل الخير، وأن عملية توزيعها تمت عن طريق قائمة من صندوق الزكاة صبراتة.

وفي نالوت، واصل فرع الهلال الأحمر الليبي بالمدينة، في تجهيز وتوزيع السلة الغذائية الرمضانية والمواد الغير غذائية وتوزيعها على مستحقيها بالمدينة .

وفي وقت سابق، نشرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إحصائيات أنشطة التأهب والإستجابة لفروع الهلال الليبي منذ بداية الأزمة لفيروس كورونا.

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