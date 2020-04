قال السفير

البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت أمس الاثنين إن إعلان حفتر لم يكن مفاجئا

له.

وأضاف في تغريدة

عبر موقع التواصل “تويتر” إن حفتر يزيل الأعذار ويوضح نيته التي كانت

طوال الوقت انتزاع السلطة ولم تكن التسوية أبداء جزءا من خطته، وذلك على حد تعبيره.

The post ميلت: التسوية لم تكن أبدًا جزءًا من خطة حفتر بل انتزاع السلطة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24