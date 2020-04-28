المركز الوطني يطلق بوابة إلكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا في ليبيا

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح النجار، أن ومن خلال البوابة يمكن الإطلاع على عدد حالات الإشتباه والعينات التي يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفصحها يوميا, إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد الوفيات.

وأشار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ما يميز هذه المنصة, أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حِدة، وذلك من خلال متابعة المنصة على الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض, أو الصفحة الرسمية للمركز.

ولزيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بمتابعة ملف فيروس كورونا في ليبيا، إضغط هُنا.

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