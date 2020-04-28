«الشاطر»: أتعجب من دعوة السفارة الأمريكية استئناف الحوار مع حفتر.. هل هذا تأييد له؟

قال عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن “كلمة حفتر بتعطيل الاتفاق السياسي هي رصاصة الرحمة أطلقها على مشروعه الفاشل”، على حد زعمه

وأضاف «الشاطر»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ “لا غرابة في ذلك فمحتوف الهزائم لا يفكر إلا في هزيمة جديدة تفوق سابقاتها”، مستطردًا “استغرب دعوة السفارة الأمريكية باستئناف الحوار مع حفتر. هل هي تأييد له أم ارتباك في قراءة الواقع؟”، بحسب قوله.

وواصل ادعائاته في تغريدة أخرى، قائلًا: “حفتر لا يملك إلا توجيه البيانات، وفي كل بيان يؤكد انهزامه وفشله بالتمسح بارادة الشعب التي يدعيها”، مضيفًا “إرادة الشعب يمثلها استفتاء قانوني ودستوري وليس مجموعات من الرعاع مغيبة مدفوعة الثمن ترقص في الشوارع لتطالب بحكم الاستبداد، عصر انتهى ولإحياء الميت مستحيل”، بحسب تعبيره.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الإثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.