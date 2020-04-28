السباعي: «حفتر» تم تنصيبه من داعميه «حاكما بأمره»

زعم علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، ضرب كل المكونات السياسية بقدمه، ونصب نفسه، أو بتعبير أدق تم تنصيبه من داعميه، «حاكما بأمره».

وقال السباعي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السراج و«الوفاقيون» بذلوا قصارى جهدهم لاسترضائه والتوافق معه، وأقصوا «رجالات فبراير»، «ثوارا وسياسيين»”.

وأضاف “عرضوا على «حفتر» المناصب العسكرية السيادية، تنازلوا له عن الموانئ والحقول النفطية، لم ينشؤوا جيشا ولا قيادة عسكرية توازيه، دعموه في المحافل الدولية”.

وتابع “باركوا له «تدمير» درنة وبنغازي، مكنوا رجالاته في «حكومة السراج».. إلخ، فلم يجدوا منه إلا «العنت والصدود»، ويدفع الشباب الليبي اليوم الدماء”.

واستطرد، أحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة “تتجرع الأمهات الغصص على دماء أبنائهن، جراء تلك السياسة التوافقية الانهزامية، ولازالت بعض هذه السياسة التوافقية معمول بها إلى يومنا هذا. هذا تاريخ يجب أن يُحفظ كي لا يُنسى”.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.