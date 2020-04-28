عامر التواتي: التقسيم يعني حروبا قبلية وعرقية..  لن تبقي على شيء

قال الدكتور الجراح عامر التواتي، إن “البلد قادمة على سيناريوهات جديدة، ما هي لا أعرف؟، والإنسان بطبعه يخشى ما لا يعرف” مستطردًا “ما هو القادم، تظل عبارات من قبيل.. لن يكون الوضع أسوأ مما نحن فيه مع احترامي لمردديها تظل عبارات ساذجة لأنها لا تقدم أي إجابات، لأن السؤال هنا ما أدراك”.

وأضاف «التواتي»، في تدونية له عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: “نحن نأمل أن يكون القادم أفضل لانه لا شيء لدينا سوى الأمل، وسنظل نتمسك بالأمل في كل وقت وفي كل حدث”.

وأوضح في تدوينة أخرى أن “«التقسيم» يعد أسواء السيناريوهات، لأنه لن يكون حل على الإطلاق مهما توهم المتوهمين، لأنه يعني استمرار الحرب الى عقود قادمة، حرب على الحدود، وعلى الموارد وحتى على المراعي”، لافتًا إلى أن “التقسيم يعني حربا بينية حتى داخل الدويلات المستحدثة”.

وتابع؛ أن “التقسيم يعني حروبا قبلية وعرقية لن تبقي على شيء، إذا كانت قبائل تنازعت وكادت أن تتقاتل على سفارة، وأخرى على من يكون مدير مطار أو رئيس جامعة، وأخرى على أقل من ذلك، فكيف سيكون الحال على حكومات كيانات قزمية وهامشية”.

وختم تدوينته قائلًا: “من يعتقد أن إقليم فزان أو وطرابلس أو برقة له خصوصيته وتجانسه فهو واهم، بل إنه يخدع نفسه طواعية”، مستدركًا أن “أي دعوة للتقسيم من الجنوب أو من الغرب أو من الشرق يجب فضحها ومحاربتها، لأنها خيانة بالتمام وبالكمال، وبالمجان”.