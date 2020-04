أجدابيا: عودة العالقين من البلدية خارج البلاد خلال أيام

عقدت بلدية أجدابيا اجتماعا طارئاً بأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية ومنظمة الهلال الأحمر وممثلين عن مديرية الأمن لمناقشة سبل إعادة المواطنين العالقين من البلدية خارج البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي للبلدية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من المتوقع عودة العالقين خلال أيام، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عودة جميع العالقين دون استثناء، وسيتم توزيعهم لتطبيق الحجر الصحي عليهم .

وأشار المكتب إلى أنه سيتم توزيع المواطنين بواقع 120 مواطن بفندق آمال ليبيا و 70 مواطن بفندق شمال افريقيا، والرجال غير المتزوجين بمقر الكشافة.

ولفت المكتب إلى أنه تم توزيع المهام على المشاركين بالاجتماع حيث تكفلت البلدية بتوفير السكن في حال عدم توفرها من اللجنة العليا لمكافحة كورونا، وتكفلت اللجنة الطبية بالمتابعة الطبية الكاملة و إجراء الفحوصات، كما تكفل الهلال الأحمر بتنظيم العمل وتعقيم السكن وتوزيع الطعام والتوعية، و تكفلت مديرية الأمن بالتأمين والحماية وضمان عدم الإختراق للحجر.

