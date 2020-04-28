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برلماني مصري يطالب المجتمع الدولي بمواجهة تجنيد تركيا لـ 10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس عبد الرحيم علي إن مابثته بعض الفضائيات العربية عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف من المرتزقة للقتال في العاصمة طرابلس وانه وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية انما هو دليل قاطع على استمرار السياسيات الارهابية التى يقوم بها النظام التركي ممثلا في ما وصفه بـ” سلطان الدم والارهاب” رجب طيب اردوغان داخل الاراضي الليبية.

علي وفي بياناً له نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين طالب المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة ومن الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بصفة خاصة سرعة التدخل لوقف الممارسات الارهابية للنظام التركي الارهابى داخل الاراضى الليبية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجيش  الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة ارهابيي ومرتزقة رجب طيب اردوغان.

وناشد عضو مجلس النواب جميع القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيي بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني لمواجهة ارهابي ومرتزقة اردوغان حتى تكون الاراضى الليبية مقبرة لهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة يجب القبض علي اردوغان زعيم الإرهابيين الدواعش واراحة العالم من شره:

    نرجو ان ترفع ليبيا والعرب كافة واوربا وامريكا
    قضية علي مجرم الحرب اردوغان
    هذا المجرم هو الزعيم الحقيقي للدواعش
    فقد نادي لهم ليأتوا الي ليبيا ويتركوا سوريا والعراق فأتوا ملبين أمره
    أليس ذلك أكبر دليل علي ان هذا
    المجرم هو زعيمهم الحقيقي وامريكا
    تعلم ذلك وتبحث عن واحد من صبيانه
    وتقول انه زعيم داعش ؟؟!
    ان هذا المجرم المعتوه يجب ان يتم القبض عليه وإعدامه لما فعله عن طريق دواعشه
    في العراق و سوريا وليبيا وكل بلاد العالم بلا استثناء فهو وراء كل ارهابي ودواعش العالم حتي في امريكا
    اردوغان زعيم ارهابي داعش
    هذا المجرم يجب ان يتم القبض عليه ومحاكمته كمجرم حرب وزعيم ارهابي الدواعش
    وراء كل مصائب العالم الآن
    كما يجب ان يقوم العالم بتفعيل البند السابع ومحاربة الدواعش التي اتي بها المجرم اردوغان وخونته بالمجلس الرئاسي الساقط الذي اسقطه شرعية الشعب الليبي البطل بكل مكوناته شعبا وجيشا وقائد نصرهم الله وإلقي في قلوب اردوغان وخونته ودواعشه الرعب فينهزمون بإذن الله
    وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم
    صدق الله العظيم

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