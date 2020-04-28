برلماني مصري يطالب المجتمع الدولي بمواجهة تجنيد تركيا لـ 10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس عبد الرحيم علي إن مابثته بعض الفضائيات العربية عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف من المرتزقة للقتال في العاصمة طرابلس وانه وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية انما هو دليل قاطع على استمرار السياسيات الارهابية التى يقوم بها النظام التركي ممثلا في ما وصفه بـ” سلطان الدم والارهاب” رجب طيب اردوغان داخل الاراضي الليبية.

علي وفي بياناً له نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين طالب المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة ومن الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بصفة خاصة سرعة التدخل لوقف الممارسات الارهابية للنظام التركي الارهابى داخل الاراضى الليبية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة ارهابيي ومرتزقة رجب طيب اردوغان.

وناشد عضو مجلس النواب جميع القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيي بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني لمواجهة ارهابي ومرتزقة اردوغان حتى تكون الاراضى الليبية مقبرة لهم.

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