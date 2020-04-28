هذا ما قاله صنع الله في اليوم الوطني للسلامة

هنأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله جميع العاملين بقطاع النفط والغاز بمناسبة اليوم الوطني للسلامة والذي يصادف 28 أبريل من كل عام.

وقال صنع الله بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط “يطيب لي في هذه المناسبة أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بقطاع النفط والغاز ونؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة وتطبيق اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة”.

وأضاف صنع الله “أن اختيار السلامة والصحة معا كشعار للاحتفال بهذا اليوم هو للتأكيد على أهمية التوعية في نشر ثقافة السلامة بين العاملين لتكون منهاج عمل دائم ومستدام في جميع المواقع النفطية”.

وتابع إن ما يمر به العالم اليوم من انتشار واسع لفيروس كورونا وما نراه في هذه الأيام من ارتباط السلامة بالصحة إلا دليل على أن المحافظة على السلامة والصحة و البيئة كمفهوم عام يتضمن عناصر مترابطة يجب أن نعمل على تطبيقها والالتزام بها مردفا “في هذا الظرف يعتبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتنفيذ التدابير الوقائية لاحتواء انتشار العدوى الصادرة عن المؤسسة و المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولوية مطلقة و واجب وطني للمحافظة على سلامة الجميع”.

وأشار صنع الله إلى أن “السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة مسئولية الجميع والالتزام بتنفيذ قواعدها واجب على كل العاملين في جميع الاختصاصات وفي جميع المستويات الوظيفية”.