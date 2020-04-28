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حفتر ينتظر ردود الفعل الدولية حول “قبول التفويض”

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن خطاب المشير خليفة حفتر مساء الاثنين والذي أعلن فيه إسقاط الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 هو خطوة أكدت العلاقة الوثيقة بين الشعب والقيادة العامة للجيش.

وأضاف المسماري أن القيادة العامة للجيش تنتظر الآن ردود الفعل ومواقف الدول الغربية والإقليمية ودول الجوار الذين إما أن يكونوا مع خيارات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والأمان أو البقاء مع السراج الذي تحالف مع تركيا ونقل آلاف الإرهابيين من مدن كثيرة إلى داخل ليبيا.

وأضاف المسماري في تصريحات لـ”الغد العربي” أن القائد العام لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد تأكده من أن الشعب الليبي بكل تركيباته وقبائله رأى أن الحل في ليبيا اليوم يجب أن يكون عسكريا، وأن المؤسسة القادرة على إعادة بناء الدولة هي المؤسسة العسكرية والقيادة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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    إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ — فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر
    وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي — وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر
    وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاةِ — تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر
    فَوَيْلٌ لِمَنْ لَمْ تَشُقْـهُ الْحَيَاةُ — مِنْ صَفْعَـةِ العَـدَم المُنْتَصِر

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