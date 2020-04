فريق الرصد والتقصي يواصل فحص القادمين من المدخل الغربي لبنغازي

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي، الثلاثاء، أن الفريق المتمركز بتيكا يواصل تطبيق الإجراءات الصحية بالبوابة الإلكترونية بالمدخل الغربي لمدينة بنغازي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أوضح عبدالسلام المسماري رئيس فريق الرصد والتقصي بتيكا عبر صفحة الغرفة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفريق يقوم بكافة الإجراءات الصحية والتي تشمل قياس درجة الحرارة ورصد الوضع الصحي العام لكافة القادمين من خارج المدينة.

