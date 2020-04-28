باشاغا مُهاجماً حفتر: العقلية العسكرية لا تبني دولة

في تعليقه على قبول المشير خليفة حفتر التفويض الشعبي لإدارة البلاد، قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن “كل الأقنعة زالت وسقطت الشعارات التي كان يرددها ثلة من العسكر الذين لا يملكون إلا عقلية انقلابية لا تؤمن بالديمقراطية ولا يمكن أن تسهم إطلاقا في بناء دولة مدنية متحضرة” حسب وصفه.

وأضاف باشاغا في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر أن “اليوم هو يوم الحقيقة الناصعة وأننا على حق في حربنا ضد الاستبداد والدكتاتورية ونضالنا مستمر والنصر حليفنا نحو إقامة دولة مدنية ديمقراطية”.

وتابع الوزير المفوض قائلاً: “إننا نتمسك اليوم وأكثر من أي وقت مضى برابط الأخوة في الوطن للتصدي لمشاريع التقسيم وعودة حكم الفرد والعائلة وستظل أيدينا ممدودة لكل من يريد حوارا صادقا بعيدا عن غرور القوة والإرهاب ووهم السلطة بسلاح المرتزقة” حسب وصفه.

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