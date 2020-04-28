“كرموس”: على الرئاسي إصدار أمر قبض ضد “حفتر” عن طريق “النائب العام”

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس المجلس الرئاسي للوفاق باتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار أمر قبض ضد من وصفه بمجرم الحرب (المشير خليفة حفتر) من قبل النائب العام (الموالي للسراج)، لانقلابه على الشرعية (اتفاق الصخيرات)، على حد زعمه.

وادعى كرموس، في تصريحات اليوم الثلاثاء لشبكة الرائد، إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، أن أمر القبض على “المشير”، وإن كان شكليا فهو يقوي موقف حكومة الوفاق القانوني دوليا، ويحول دون مشاركة حفتر في أي حراك سياسي.

وزعم عضو مجلس الدولة الاستشاري أن مجلس النواب منذ انعقاده في مدينة طبرق سلم إرادته لحفتر (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية)، مضيفا أن نواب طبرق لم يعد لهم قيمة لدى حفتر بعد أن استعملهم الاستعمال الأمثل لإنجاح مشروعه في الوصول إلى السلطة.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.