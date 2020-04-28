أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، باقتحام قوة مسلحة لمقر الهلال الأحمر طرابلس.
The post قوة مسلحة تقتحم مقر الهلال الأحمر بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، باقتحام قوة مسلحة لمقر الهلال الأحمر طرابلس.
The post قوة مسلحة تقتحم مقر الهلال الأحمر بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
استنوا السراج يصحى من نومه وسيقوم بحل المشكلة وديا . متعودين ديما .
أضف تعليقـك