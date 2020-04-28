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قوة مسلحة تقتحم مقر الهلال الأحمر بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، باقتحام قوة مسلحة لمقر الهلال الأحمر طرابلس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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