

ليبيا



بواية افريقيا الاخبارية ــ متابعات |

28 April, 2020

وجه الشاعر صالح قادربوه رئيس المركز الليبي للدراسات الثقافية ،دعوة مفتوحة لدعم المركز ماديا وماليا وكتب قادربوه في دعوته معرفا بالمركز بانه “مؤسسة غير حكومية ذات أهداف وبرامج ونظام أساسي وحلم هو إنقاذ الثقافة الليبية وتجلياتها الإبداعية بالاحتفاء بها درسا وتبويبا وترجمة وإشهارا وإبراز صورة ليبيا العظيمة لا ليبيا الدم والتناحر”.

واوضح قادر بوه شرط دعم المركز كابت في منشوره “أتوجه للأشخاص ذوي الذمة المالية النظيفة والجهات الداعمة بطلب دعم هذا المشروع دعما ماليا وماديا ( غير مشروط ودون تدخل في سياسة عمل المركز ولا الوصاية عليه )، فقط انطلاقا من الإيمان بليبيا وكيانها وإرثها الحضاري وإبداعها المتواصل”.

ونوه قادربوه بأن التواصل للدعم يكون حصريا معه خاتما منشوره كاتبا ” لم تعد النوايا الطيبة تكفي نحن بحاجة للأفعال، باتجاه العلم والمعرفة والفنون بدلا عن دعم الحرب والدمار”.