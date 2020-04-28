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وليامز: أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز على «أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية» وشددت على «أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقىيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

جاء تأكيد وليامز خلال اتصال هاتفي أجرته اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وفقا ما أعلنته البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت البعثة إن وليامز «أطلعت السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الأفرقاء الليبيين والدوليّين، مؤكدة أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقىيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

كما «أكدت وليامز أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية». مجددة دعوتها دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي عقدت بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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