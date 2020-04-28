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مصر : البحث عن حل سياسي في ليبيا لايعني التفاوض مع التيارات المدعومة من تركيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين ” الأطراف الليبية ” حول كيفية تنفيذ ذلك.

وشدد المتحدث على ” أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا ، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي ” .

وقد أكد المتحدث الرسمي أنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.

وفي هذا الصدد، فقد عَبّر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة ، وفقًا لنص البيان .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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