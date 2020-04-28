اتهم رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني النظام التركي بالتخطيط لتهجير الليبيين من بلادهم، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان يعتبر كل ليبي غير تابع لمشروعه عدوا.

البريني وفي تصريح لصحيفة البيان أمس قال إن التدخل التركي في ليبيا تزامن مع حملة إعلامية عنصرية ضد القبائل الليبية والمدن والقرى المؤيدة للقوات المسلحة، مقابل الإشادة بمن وصفهم أردوغان بأتراك ليبيا، في محاولة منه لتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد.

ورأى البريني أن أول أهداف المرتزقة والإرهابيين هو ضرب القبائل كبني وليد وترهونة والنواحي الأربع، وتوجيه التهديدات المعلنة إلى بقية القبائل في كامل أرجاء ليبيا، وكأنه يثأر منها بسبب تاريخها الطويل في مقاومة أجداده العثمانيين.

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