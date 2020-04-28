قام صباح اليوم وزير الصحة الجزائري بن بوزيد بزيارة عمل و تفقد إلي ولاية تيندوف برفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية السيد حمزة آل سيد الشيخ.

صرح خلالها وزير الصحة أن الوضعية الوبائية بخصوص كوفيد-19 مستقرة في الجزائر ولا تبعث على القلق و بأن الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة اليوم بالجزائر من شأنها المساعدة في التحكم في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد .

و خلال تفقده مختلف المصالح الصحية بالمؤسسة الاستشفائية “سي الحواس” بعاصمة الولاية، أكد الوزيرأن هذه الولاية ولحد الآن بعيدة عن الخطر بفضل الإمكانيات المسخرة وأيضا بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل مسؤولي القطاع .