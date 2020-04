ليندسي سنيل: تركيا تنقل 130 مرتزق جديد إلى ليبيا

قالت

الصحفية الأميركية المتخصصة في تغطية الشرق الأوسط وتركيا، ليندسي سنيل، الثلاثاء،

إن إيقاف تركيا مرتبات الفرقة التاسعة التابعة لها في الشمال السوري.

وأوضحت

سنيل في تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”أن إيقاف الرواتب جاء بعد رفض

عناصرهم ارسالهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه قادتهم ابلغوهم بطردهم في حالة رفض

القتال في ليبيا.

وكشفت

سنيل عن موافقة بعض المرتزقة وجاري ارسال 130 عنصر إلى ليبيا عبر مطار غازي عنتاب.

