الرئيس التونسي: نرفض أي مساس بوحدة ليبيا وشعبها

التقى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية نورالدين الري، لبحث عدد من الملفات أبرزها تطورات الوضع في ليبيا.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد أكد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، وجدد رفض تونس لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها.

وأفاد وزير الشؤون الخارجية أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الوضع في ليبيا.

وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.

وأضافت الرئاسة أن الاجتماع تطرق إلى ملف التونسيين العالقين بالخارج وما تم اتخاذه من إجراءات للتسريع في وتيرة عملية الإجلاء والتعجيل بعودتهم من مختلف البلدان.