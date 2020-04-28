مصر تتمسك بالحل السياسي في ليبيا.. وتشيد بالجيش الوطني

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، تمسكها بالحل السياسي في ليبيا، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ التسوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان، إن “مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي”.

وأكد المتحدث أن “البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا”.

وأشار البيان إلى تقدير مصر لما حققه الجيش الوطني من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة.

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