مشيدة بمبادرة صالح .. الخارجية الروسية تدعو أطراف النزاع الليبي إلى وقف القتال فوراً واستئناف الحوار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أطراف النزاع الليبي، إلى وقف الأعمال العدائية فورا واستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.

زاخاروفا قالت ، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، “نحن على يقين بأن استمرار الصراع بين الأخوة محفوف بعواقب وخيمة على ليبيا وشعبها الذي طالت معاناته”، مضيفة “نطالب جميع أطراف النزاع بالتحلي بالمسؤولية تجاه مصير وطنهم، وأن يتوقفوا عن الأعمال العدائية فورا” .

وأكدت أهمية أن استئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة على المسارات الثلاثة للتسوية، العسكرية؛ والسياسية والاقتصادية، وفقا لمقررات مؤتمر برلين الدولي، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2510″، مشيدة بالمبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قائلة “يمكن أن تشكل أساس للمناقشات السياسية في إطار عملية التسوية الليبية الشاملة”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده لا تؤيد بيان قائد خليفة حفتر، بشأن الانسحاب من الاتفاق السياسي ونقل السلطة في ليبيا، قائلا في مؤتمر صحفي، إن موسكو لم توافق على ما أعلنه مؤخرا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي رفض الحديث مع حفتر، كما لا توافق ما أُعلن بشأن قيام الأخير وحده بتقرير كيف يعيش الشعب الليبي.

واختتم بقوله “لا هذا ولا ذلك يساعدان على إيجاد حل دائم، والذي لا يمكن بدونه الخروج من هذا الوضع”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

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